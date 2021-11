Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Schlangenlinien gefahren: Alkoholisierter Pkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Bad Liebenzell (ots)

Am Freitagabend wurde ein 35-Jähriger am Steuer seines Audis von Polizeibeamten kontrolliert. Er stand mit rund 2,3 Promille erheblich unter alkoholischer Beeinflussung.

Zunächst waren wohl Ausfallerscheinungen des Mannes offensichtlich geworden, als er gegen 22:15 Uhr in der Straße "Am Hochwald" auf seine Fahrtauglichkeit hin überprüft wurde. Im Anschluss an die Kontrolle musste er aufgrund seiner Alkoholisierung sein Fahrzeug stehen lassen und sich einer Blutentnahme fügen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

