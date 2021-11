Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Minderjähriger fährt mit Audi an Polizeistreife vorbei

Illingen (ots)

Am Freitagabend geriet ein schwarzer Audi ins Visier von Polizeibeamten, da er mit überhöhter Geschwindigkeit ihren Streifenwagen passierte. Nach einer kurzen Verfolgung staunten selbst die Beamten: Hinter dem Steuer saß offenbar ein 14-Jähriger, welcher natürlich keinen Führerschein vorweisen konnte.

Gegen 20:35 Uhr befanden sich die Beamten gerade bei der Kontrolle eines anderen Fahrzeugs, als ihnen der Audi aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Der Fahrer war augenscheinlich zu schnell auf der Schützinger Straße in Richtung Schützingen unterwegs. Auf eine Anhalteaufforderung reagierte er nicht, sondern beschleunigte den Audi und flüchtete mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit. Auf seiner Fahrt in Richtung Bundesstraße 35 schaltete der 14-jährige Fahrer kurzzeitig das Abblendlicht aus und überfuhr schließlich an der Kreuzung zur B 35 über eine rote Ampel. Im Bereich einer Baustellenzufahrt stiegen die vier Insassen aus, ließen den Audi, der ohne amtliche Kennzeichen war, stehen und flüchteten zu Fuß in Richtung Feld. Neben dem 14-Jährigen Fahrer stellten die Polizisten im Anschluss zwei weitere jugendliche Mitfahrer. Der vierte Insasse war ebenfalls minderjährig und konnte namentlich ermittelt werden.

Die Eltern der Jungen durften ihre Sprößlinge dann beim Polizeirevier Mühlacker in Empfang nehmen. Den 14-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Wie der Junge in den Besitz des Fahrzeugs kam ist unter anderem noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell