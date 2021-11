Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Abendliche Geschwindigkeitskontrollen

Pforzheim (ots)

Vom Sonntagabend bis in den frühen Morgen an Allerheiligen wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim an zwei verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Pforzheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Beide Stellen sind dafür bekannt, dass dort Beschleunigungsrennen durchgeführt werden. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Insgesamt konnten 489 Fahrzeuge gemessen werden.

Von diesen fuhren bis 20 km/h zu schnell 16, bis 40 km/h zu schnell vier und doppelt zu schnell ein Fahrzeugführer.

Drei von ihnen erwartet ein Fahrverbot.

Bei schweren Verkehrsunfällen ist Geschwindigkeit die Hauptunfallursache. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen daher konsequent fortführen

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell