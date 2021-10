Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 1.500 Euro Diebesgut: Ladendieb versucht zu flüchten und greift Geschäftsinhaber mit Parfüm an

Nagold (ots)

Mit einem Parfüm hat ein 15-jähriger, mutmaßlicher Ladendieb am Mittwochmorgen in Nagold offenbar einen Ladenbesitzer angegriffen, der ihn aufhalten wollte.

Der Tatverdächtige soll zusammen mit einem noch unbekannten Begleiter in einem Geschäft in der Nagolder Innenstadt Ware im Wert von rund 1.500 Euro entwendet haben und danach geflüchtet sein. Nachdem es einem Zeugen gelungen war, den 15-Jährigen festzuhalten, wollte ihn der Ladenbesitzer zurück zum Geschäft bringen. Hierbei soll der 15-Jährige eine Parfümflasche aus der Tasche gezogen und in Richtung des Geschäftsinhabers gesprüht haben, sodass ihm offensichtlich kurzfristig wieder die Flucht gelang. Letztlich schaffte es der Inhaber jedoch, den Tatverdächtigen einzuholen und ihn festzuhalten. Die hinzugeeilten Polizeibeamten nahmen den 15-Jährigen zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf die Wache. Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Die Identität des mutmaßlichen Mittäters steht bislang noch nicht fest.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell