Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wimsheim (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8, in Richtung Karlsruhe ereignet hatte, wurde ein 34 Jahre alter VW-Fahrer leicht verletzt.

Ein 23-jährige BMW-Fahrer befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe. Kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim fuhr er auf den vor ihm mit langsamer Geschwindigkeit auf ein Stauende zufahrenden VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach rechts in den Grünstreifen geschleudert. Der 34-jährige Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr Fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

