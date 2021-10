Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des PP Pforzheim

(PF) Pforzheim - Festnahme wegen mutmaßlichem gewerbsmäßigem Diebstahl - 47-Jähriger in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Festgenommen haben Kriminalbeamte am Mittwochvormittag einen Mann, gegen den zuvor, aufgrund Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Pforzheim, ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls bestand. Der Festnahme schlossen sich Durchsuchungsmaßnahmen in Pforzheim an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der türkische Tatverdächtige im Rahmen seiner Tätigkeit als Paketzusteller seit Anfang Oktober 2021 Pakete bei einer Pforzheimer Schmuckfirma abgeholt und in der Folge mehrere Sendungen mit Schmuck entwendet haben. Durch die vorgeworfenen Diebstahlshandlungen entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der dringend Tatverdächtige am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der dringend tatverdächtige 47-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

