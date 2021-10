Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit rund 1,1 Promille auf E-Scooter unterwegs

Pforzheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen erwischten Polizeibeamte in der Südweststadt einen 35-Jährigen in alkoholisiertem Zustand auf seinem Elektrokleinstfahrzeug.

Gegen 02:30 Uhr wurde der Mann in der Gustav-Rau-Straße kontrolliert. Nach einem zunächst freiwilligen Atemalkoholvortest musste der 35-Jährige eine Blutprobe abgeben und sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

