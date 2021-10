Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Nach Einbruch Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots)

Nach einem Einbruch in Baiersbronn, der sich am Montag ereignet haben soll, sucht der örtliche Polizeiposten nach Zeugen.

Wie der Polizei am Dienstag bekannt wurde, drang ein bislang noch unbekannter Täter am späten Montagnachmittag offenbar über ein Fenster gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "An der Staig" ein. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Einbrecher nichts entwendet haben. Inzwischen liegt eine Täterbeschreibung vor. Demnach soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann von hagerer Statur und möglicherweise orientalischem Erscheinungsbild handeln. Der Unbekannte sei mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Sweatshirt bekleidet gewesen und hätte eine schwarze Schildmütze getragen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07442 1802690 beim Polizeiposten Baiersbronn oder unter 07441 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

