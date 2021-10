Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind am Dienstag in der Zeit zwischen 02:20 Uhr und 14:30 Uhr in eine Gaststätte in der Weststadt eingebrochen.

Nach Stand der Ermittlungen drangen die bislang unbekannten Täter über eine Terrassentür in das Gebäude in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße ein, hebelten in den Räumlichkeiten Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik. Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefonnummer 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

