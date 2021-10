Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Polizeibeamte stoppen 33-Jährigen, der mit Vorhangstange nach Mann schlägt

Remchingen (ots)

Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend einen 33-Jährigen gestoppt, der mit einer Vorhangstange nach einem Mann geschlagen hat.

Den Einsatzkräften war gegen 21:30 Uhr im Ortskern von Singen eine Auseinandersetzung gemeldet worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie die beiden Männer, wobei der 33-Jährige mit einer Vorhangstange nach seinem mutmaßlichen Kontrahenten schlug. Unmittelbar danach ließ der 33-Jährige von dem Mann ab und ging nunmehr schnellen Schrittes in bedrohlicher Haltung und der Vorhangstange in der erhobenen Hand auf die Polizisten zu. Nach der Androhung des Einsatzes von Pfefferspray durch die Beamten ließ der 33-Jährige die Stange fallen. Die Einsatzkräfte mussten den betrunkenen und äußerst aggressiven Mann überwältigen und ihm Handschließen anlegen. Der 33-Jährige wurde bei dem Zugriff augenscheinlich nicht verletzt, auch die Einsatzkräfte erlitten keine Verletzungen. Der andere Mann, nach dem der 33-Jährige mit der Vorhangstange geschlagen hatte, erlitt eine Verletzung am Kopf. Aufgrund des Verhaltens des 33-Jährigen, bei dem ein Alkoholvortest einen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste dieser die Nacht über in einer Polizeizelle verbringen. Es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Frank Weber, Pressestelle

