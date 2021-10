Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbrecher gingen leer aus

Freudenstadt (ots)

Augenscheinlich leer aus gingen Unbekannte am frühen Montagmorgen, als sie in einen Schnellimbiss in Freudenstadt eingebrochen waren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich gegen 03:00 Uhr einer von insgesamt drei Tätern, Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Hier öffnete er die Tür des Notausgangs und ließ seine zwei Mittäter in das Gebäude. Ihr Ziel war der im Büro befindliche Tresor. Dieser trotzte den Aufbruchsversuchen der Täter, weshalb sie von ihm abließen und lediglich die Geldschubfächer aus den Kassen entnahmen. Gegen 03:14 Uhr wurden die Täter bei ihrem Handeln durch den Hausmeister des Restaurants überrascht und flüchteten. In unmittelbarer Nähe ließen sie die Einsätze der Geldkassetten, in denen sich kein Geld befunden hatte, zurück.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07441 5360, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

