POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - 23-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt

Altensteig (ots)

Am Montagmorgen kollidierten auf der Kreisstraße 4339 zwei Fahrzeuge. Im Anschluss musste der Fahrer eines Audis in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Citroen von Walddorf kommend auf die Kreisstraße in Richtung Rohrdorf abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den aus Rohrdorf heranfahrenden 23-jährigen Audi-Fahrer. Trotz eines Ausweichversuchs konnte ein Zusammenstoß im Einmündungsbereich nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Citroen beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Schaden am Audi wird auf 3.000 Euro geschätzt.

