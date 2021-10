Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Einfach davongefahren ist am Montagmittag der Fahrer eines blauen Lkws, nachdem er offenbar bei der Vorbeifahrt ein rechts neben ihm verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug gestreift hatte.

Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Audi-Fahrer den rechten Fahrstreifen der Deimlingstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Zehnthofstraße beabsichtigte er, nach rechts auf diese abzubiegen, musste aber aufgrund querender Fußgänger sein Fahrzeug anhalten. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein blauer Lkw links an ihm vorbei und blieb hierbei an dem hintern linken Stoßfänger des Audi hängen. Unbeirrt setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Pforzheim hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, insbesondere Fahrzeugführer welche direkt hinter dem Unfallflüchtigen Lkw fuhren, sich unter 07231-186 3111, zu melden.

