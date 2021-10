Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher hebeln Spielautomaten auf

Pforzheim (ots)

Zwei Spielautomaten aufgehebelt haben Einbrecher am Samstagmorgen in einer Gaststätte in der Brötzinger Fußgängerzone.

Die Täter drangen zwischen 2:30 und 11:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße ein. Dort hebelten sie die beiden Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch aus zwei Kassen wurde Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell