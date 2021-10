Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Drei Verletzte nach tätlichem Angriff

Pforzheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen geriet gegen 05:20 Uhr in einer Gaststätte in der Bleichstraße ein Mann nach einem Streit mit seiner Bekannten so außer Kontrolle, dass er seine Bekannte sowie vier weitere Personen tätlich angriff.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren der 24-jährige Mann sowie seine 32-jährige Bekannte gemeinsam in einer Gaststätte in der Bleichstraße, als aus noch nicht geklärter Ursache es zwischen den zweien zu einem verbalen Streit kam. In dessen Verlauf soll der 24-Jährige einem ebenfalls in der Gaststätte befindlichem Mann ein Bierglas ins Gesicht geschmissen und ihn beleidigt haben. Einer weiteren Frau wurde durch den 24-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss schleifte er seine Bekannte aus der Gaststätte, wo er auf die am Boden liegenden Frau eintrat.

Anschließend entfernte er sich zunächst von der Örtlichkeit, um kurz nach dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten wieder vor Ort zu erscheinen. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung wurde ein griffbereit in der Hosentasche aufbewahrtes Messer aufgefunden. Zum Zwecke der weiteren Maßnahmen wurde der Mann auf das Polizeirevier gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Nach den durchgeführten Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die 32-Jährige musste zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Simone Unger, Pressestelle

