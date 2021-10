Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Bei mehreren Pkw Scheiben eingeschlagen - Unbekannter flüchtet nach Sachbeschädigungen

Oberreichenbach (ots)

Am Freitagabend zerstörte ein unbekannter Täter an einem VW und an zwei Ford mehrere Scheiben. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 23:20 Uhr verständigte ein aufmerksamer Bürger die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann in der Weinstraße mit einem Gegenstand in der Hand auf geparkte Fahrzeuge losging. Der Zeuge verfolgte den Täter noch kurzzeitig über die Birkenstraße. Eine anschließende Fahndung blieb ergebnislos. Am Ende der Birkenstraße wurden weiterhin drei Flaschen Alkoholika aufgefunden, welche zuvor ebenfalls in der Birkenstraße entwendet worden waren.

Der gesuchte Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Seine Größe wird 175 cm bis 180 cm geschätzt, sein Alter auf etwa 40 Jahre. Der Mann war zur Tatzeit mit einem grauen Anzug bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

