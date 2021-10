Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altburg - Pkw auf Parkplatz aufgebrochen

Altburg (ots)

Bislang unbekannter Täter flüchtete, nachdem er die Beifahrerscheibe eines im Ortsteil Altburg geparkten Fahrzeugs eingeschlagen und den Inhalt des Handschuhfaches entnommen hatte.

Im Zeitraum zwischen 05:20 Uhr und 09:11 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die Beifahrerscheibe eines in der Burgstraße geparkten Ford Focus ein und gelangte so in den Innenraum des Fahrzeugs. Anschließend ging er flüchtig und entledigte sich hier seines Diebesguts.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Calw, unter 07051 161 3511, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell