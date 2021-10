Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Sattelzug verunfallt - Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Teile eines Geländers eines Hauseingangs sowie eine Grundstücksmauer wurden am Freitagabend in Lützenhardt von einem bislang unbekannten Sattelzugfahrer beschädigt.

Gegen 18:45 Uhr befuhr der Fahrer die Maierhofstraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei verunfallte der Fahrer offensichtlich an zwei Örtlichkeiten in der Maierhofstraße und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Lkw gehandelt haben, dessen Sattelauflieger dunkelrot war.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

