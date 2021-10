Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Küchenbrand sorgt für Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

Pforzheim (ots)

Am Samstag gegen 14:55 Uhr rückten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus, da es zu einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Blumenstraße gekommen war. Vor Ort verschaffte sich die Feuerwehr über die Drehleiter Zugang zu der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss, aus der dunkler Rauch drang. Dort konnte festgestellt werden, dass ein auf dem Herd vergessener Kochtopf die Dunstabzugshaube und Küchenschränke in Brand gesetzt hatte. Der Feuerwehr gelang es rasch das Feuer zu löschen, eine in der Wohnung angetroffene Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Pforzheimer Klinik verbracht. In der Wohnung und an der Fassade des Gebäudes entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Da sich vor Ort zahlreiche Schaulustige eingefunden hatten mussten an der Einsatzörtlichkeit Absperrungen eingerichtet werden.

