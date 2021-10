Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bedroht Busfahrer: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein noch Unbekannter hat am Donnerstagabend in Pforzheim anscheinend wegen einer Bagatelle einen Busfahrer bedroht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Unbekannte gegen 18:15 Uhr zusammen mit einer Begleiterin in einem Linienbus und wollte an einer Bushaltstelle in der Eutinger Meisenstraße aussteigen. Weil sich die hintere Türe des Busses offenbar aufgrund der starken Steigung im Bereich der Haltestelle nicht öffnen ließ, fuhr der Busfahrer wenige Meter weiter und ließ den Mann und seine Begleitung dann aussteigen. Jene verließen den Bus auch zunächst, in der Folge stieg der Tatverdächtige dann allerdings wieder ein, zog ein Messer und baute sich in aggressiver Weise vor dem Fahrer auf. Seine Begleitung hielt ihn jedoch zurück, woraufhin er den Bus wieder verließ und flüchtete. Bei einer sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten bislang weder der Tatverdächtige, noch seine Begleitung ausfindig gemacht werden.

Der Unbekannte wird beschrieben als ein etwa 18 bis 20 Jahre alter Mann mit seitlich kurzen und oben längeren Haaren sowie mit westeuropäischem Erscheinungsbild. Er sei mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer dunklen Jeanshose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen.

Die Begleiterin soll auffallend kupferrot gefärbte, schulterlange, glatte Haare haben und mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose sowie schwarzen Schuhen mit hellen Elementen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen oder seiner Begleiterin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

