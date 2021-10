Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Erfolg im Kampf gegen illegale Farbschmierereien im Stadtgebiet: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Pforzheim (ots)

Ein Erfolg im Kampf gegen illegale Graffiti im Stadtgebiet Pforzheim ist Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord am späten Donnerstagabend gelungen. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Dem Zugriff vorausgegangen war gegen 22:30 Uhr die Meldung eines aufmerksamen Zeugen, dass zwei männliche und eine weibliche Person die Bushaltestelle Zähringerallee in der Hohenzollernstraße mit Graffiti besprüht hätten. Die Täter seien nun in zweierlei Linienbussen davongefahren. Bei der sofort mit mehreren Streifen eingeleiteten Fahndung entdeckten Polizeibeamte in einem Linienbus die zwei Tatverdächtige, einen 19-jährigen Mann und eine 18-jährige Frau. Die mutmaßlichen Tatmittel, zwei Graffitistifte, fanden die Einsatzkräfte auf dem Boden vor ihren Sitzen. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Revier gebracht. Während der dritte Tatverdächtige bislang noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, erwartet die anderen beiden nun eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

