Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Dachstuhlbrand im Ortskern Rexingen

Horb am Neckar - Ortsteil Rexingen (ots)

Den Brand eines Gebäudes im Ortskern von Rexingen meldete in der Nacht zum Freitag um 02.05 Uhr ein aufmerksamer Bewohner über Notruf. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb stand der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes bereits in Vollbrand. Sämtliche Bewohner des brennenden Gebäudes konnten unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden. Da nicht auszuschließen war, dass der Brand auf angrenzende Gebäude übergreift, mussten auch aus diesen Häusern die Bewohner evakuiert werden. Die Brandzehrung war bereits so massiv, dass die mit 130 Mann im Einsatz befindliche Feuerwehr den Innenangriff abbrechen musste und das Gebäude nicht mehr zu retten war. Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. Die Brandursache ist bislang unklar und bedarf im Weiteren einer kriminaltechnischen Untersuchung des Brandortes. Aktuell wird von einem Sachschaden von 700.000 EUR ausgegangen.

FLZ PP Pforzheim

Eberle PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell