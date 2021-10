Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unfallflucht: 20-Jähriger wird leicht verletzt

Calw (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Mittwochabend mit dem Fiat eines 20 Jahre alten Fahrers. Dieser wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 19:40 Uhr befuhren beide Pkw-Lenker die Bischofstraße in Fahrtrichtung Hirsau. Im Bereich eines Abbiegestreifens nach links fuhr der Fahrer eines BMW nach derzeitigem Stand rechts am Fiat vorbei und streifte hierbei dessen Stoßstange. Er hielte im Anschluss an den Unfall noch kurz an, entfernte sich aber letztlich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Stadtmitte. Der Sachschaden am Fiat wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen.

