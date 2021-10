Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Unfallflüchtiger lässt hohen Schaden zurück - Zeugen gesucht

Simmozheim (ots)

Hohen Schaden zurückgelassen hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Simmozheim ein noch unbekannter Unfallflüchtiger.

Ein VW Multivan stand geparkt in der Straße "Im Mönchgraben", als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug dagegen stieß. Ohne sich um den hierdurch am VW-Bus entstandenen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher danach einfach davon. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen Lastwagen handeln.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell