POL-Pforzheim: (CW) Nagold -: Ohne Führerschein unterwegs: Verkehrsunfall unter Verdacht auf Drogeneinfluss

Nagold (ots)

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Nagold-Hochdorf einen Auffahrunfall begangen bei dem Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro entstanden ist.

Ein 31-jähriger war mit seinem Opel gegen 07:00 Uhr auf der Altheimer Straße in Richtung Altheim unterwegs und fuhr auf den Renault einer verkehrsbedingt wartenden 35-Jährigen auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und es ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Ein beim Opel-Fahrer durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Opiate. In der Folge musste er eine Blutprobe abgeben. Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

