POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF) Pforzheim - Einladung zum Tag des Einbruchschutzes

Pforzheim (ots)

Einbruch in Haus und Seele - Jetzt dagegen schützen!

Der Wohnungseinbruch ist ein schockierendes Erlebnis und ein nachhaltig wirkender Eingriff in die bis dahin geschützte Privatsphäre. Eine solche Straftat hinterlässt aber nicht nur bei den Betroffenen Spuren, sondern kann das Sicherheitsgefühl eines ganzen Wohngebietes beeinträchtigen. Dieser Problematik ist sich die Polizei bewusst, weshalb die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs ein Schwerpunkt der täglichen Arbeit darstellt. Studien haben erwiesen, dass effektive Sicherungstechnik ein Eindringen in die Wohnung erheblich erschwert und dadurch dem Einbruch vorbeugen kann. Das häufige Argument, "Einbruchschutz ist nicht bezahlbar" und "wer reinkommen will, kommt rein", trifft nicht zu.

Eine Stunde für mehr Sicherheit - Angebot zur persönlichen Beratung

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist das Risiko eines Wohnungseinbruchs besonders hoch. Täter nutzen den Schutz der Dunkelheit, um ungestört ins Innere eines Hauses bzw. einer Wohnung zu gelangen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim bietet Bürgern die Möglichkeit, die durch die Zeitumstellung geschenkte Stunde zu nutzen, um sich im persönlichen Gespräch in der technisch neu eingerichteten Beratungsstelle umfassend und produktneutral über Einbruchschutz informieren zu lassen.

Ort: Polizeipräsidium Pforzheim, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Bahnhofstraße 13, 75172 Pforzheim.

Zeit: Sonntag, 31. Oktober 2021, zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Ein Besuch der Ausstellung ist nur nach Voranmeldung und gemäß der jetzigen Coronaverordnung nur Geimpften, Genesenen oder tagesaktuell Getesteten möglich (3G-Regel). Änderungen vorbehalten.

Eine vorherige Terminvereinbarung bis spätestens Donnerstag, den 28. Oktober 2021, 12.00 Uhr, ist erforderlich.

Kontakt:

Polizeipräsidium Pforzheim, Referat Prävention, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Bahnhofstraße 13, 75172 Pforzheim

Tel. 07231 186-1240

Pforzheim.pp.praevention@polizei.bwl.de

