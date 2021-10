Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flucht vor Polizei: Zwei Jugendliche leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Leichtverletzt wurden zwei Jugendliche am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr in der Panoramastraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei 14-Jährige mit einem Kraftroller unterwegs. Beide trugen keine Schutzhelme und am Kleinkraftrad war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht. Als die beiden Jugendlichen eine herannahende Polizeistreife erkannten, flüchteten sie mit dem Roller mit hoher Geschwindigkeit im Bereich der Schattenbergstraße in das angrenzende Waldgebiet, während die Streife dem Duo hinterherfuhr.

Auf einem unbefestigten Waldweg stürzten beide und rannten zunächst in den Wald. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden 14-Jährigen festgenommen werden. Bei einer weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer des Rollers nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Ob der Kraftroller vor der Fahrt entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen des Haus des Jugendrechts. Die beiden Jugendlichen verletzten sich beim Sturz leicht und wurden nach einer ärztlichen Behandlung den Eltern überstellt.

Beide erwarten nun eine Anzeige.

Dirk Wagner, Pressestelle

