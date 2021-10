Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Verkehrsunfall beim Überholen

Haiterbach (ots)

Zwei Verletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 354 zwischen Haiterbach und Unterschwandorf.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr gegen 14:20 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem Audi die Landesstraße in Richtung Unterschwandorf. Er beabsichtigte drei vor ihm fahrende Pkw zu überholen und kollidierte hierbei im Bereich einer leichten Rechtskurve mit dem Toyota einer 25-Jährigen, die ordnungsgemäß in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wird der 45-Jährige, der sich mit seinem Auto mehrfach überschlagen hatte, schwer verletzt und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Toyota-Fahrerin wird zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten aus dem Gelände neben der Fahrbahn geborgen und abgeschleppt werden. Zur Klärung der näheren Umstände des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Die Sperrung der Fahrbahn dauert für die Unfallaufnahme noch an. Der Überholer hat mit einer Strafanzeige zu rechnen.

