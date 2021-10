Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Pforzheim (ots)

Ein 35-jähriger Mann sorgte Montagnacht in der westlichen Karl-Friedrich-Straße für einen Feuerwehreinsatz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte sich der Mann gegen 23:15 Uhr etwas zu Essen kochen, vergaß, das Essen auf dem Herd und schlief auf seiner Couch ein. Letztlich entzündete sich die Speise auf dem Herd und fing an zu brennen. Durch den Rauchmelder wurde ein Anwohner auf das Feuer in der Wohnung aufmerksam und verständigte die Die Feuerwehr musste die Wohnungstür öffnen, um den schlafenden 35-Jährigen zu retten und an die frische Luft zu bringen. Erst dort kam er wieder zur Besinnung. Die Wohnung war aufgrund der Rauchgase sowie des Löschwassers für die Nacht nicht mehr bewohnbar. Ein Alkoholvortest bei dem 35-jährigem Mieter ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Simone Unger, Pressestelle

