Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Eine 65-jährige Fußgängerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Jahnstraße in Pforzheim leicht verletzt worden.

Gegen 13:45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Lastkraftwagen die Calwer Straße und bog an der dortigen Ampel bei Grünlicht nach rechts in die Jahnstraße ab. Dabei streifte er die 65-Jährige, welche die Jahnstraße an der Fußgängerampel ebenfalls bei Grünlicht überquerte. Die Fußgängerin kam in der Folge zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

