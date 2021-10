Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unfallflüchtiger lässt hohen Schaden zurück - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Hohen Schaden zurückgelassen hat am Montagabend in Nagold-Emmingen ein noch unbekannter Unfallflüchtiger.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Unbekannte zwischen 17:30 und 21:45 Uhr mit seinem Fahrzeug im Hof eines Anwesens in der Oberjettinger Straße gewendet haben, als er gegen das Mauerwerk am Anwesen stieß. Ohne sich um den hierdurch entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte danach einfach davon und ließ mehrere Meter beschädigten Mauerwerks zurück. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen Lastwagen handeln.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

