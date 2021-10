Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

Am Montagmittag kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Haiterbacher Straße, gegenüber einem größeren Supermarkt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Ford Fiesta beschädigte. Obwohl hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro am Ford entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452 93050 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell