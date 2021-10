Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Alleinbeteiligt am Verkehrsunfall: Frau leicht verletzt

Neuhausen (ots)

Eine 22-jährige Pkw-Lenkerin überschlug sich am Montagabend mit ihrem Fahrzeug.

Die junge Frau befuhr mit ihrem Peugeot gegen 19:20 Uhr die Kreisstraße 4561 in Fahrtrichtung Neuhausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

