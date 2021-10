Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Lkw-Kollision: ein Schwerverletzter und Sachschaden

Freudenstadt (ots)

Beim Einfahren auf die Bundesstraße 462 am Montagmorgen ist es zum Zusammenstoß zweier Lkw gekommen, wobei ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden ist.

Kurz vor 09:00 Uhr beabsichtigte ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz vom Parkplatz an der Boschenlochkurve in die Bundesstraße einzufahren. Nach Stand der Ermittlungen übersah er hierbei einen 50-jährigen Scania-Fahrer, der von Freudenstadt kommend in Richtung Baiersbronn unterwegs war. Der 50-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge jedoch nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls endete die Fahrt des Mercedes-Benz erst nach dem Überqueren aller drei Fahrstreifen im gegenüberliegenden Grünbereich. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Sein Lkw musste abgeschleppt werden. Der andere Lkw wurde beschädigt blieb aber fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 80.000 Euro.

Michael Wenz, Pressestelle

