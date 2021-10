Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zeugen gesucht: Betrüger erbeuten nach Schockanruf über 50.000 Euro

Calw (ots)

Betrüger erbeuteten am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr über 50.000 Euro in der Eduard-Conz-Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete sich ein Unbekannter bei einem 77-Jährigen aus Calw und schockte diesen mit der Nachricht, dass sein Bekannter einen Autounfall hatte und aufgrund eines zu hohen Punktekontos in Flensburg die Polizei nicht rufen könne. Um mit dem vermeintlichen Unfallgegner den Sachverhalt klären zu können, müsse er dringend eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Der 77-Jährige wurde in der Folge in weiteren Anrufen unter Druck gesetzt, weshalb er sich schließlich daraufhin einließ, an einer vereinbarten Stelle, das benötigte Geld zu übergeben. Die Übergabe fand dann auf dem Parkplatz der Waldorfschule bei einem weiteren Unbekannten statt. Der Mann entfernte sich dann in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter bei der Geldübergabe wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25-30, 170-175 cm groß, schmächtige Gestalt, schwarze Haare. Er trug eine Hornbrille mit dunklem Gestell und eine schwarze Weste mit roten bzw. gelben Querstreifen. Der Täter hatte eine schwarze Tragetasche bei sich, welche er zusammengrollt in der Hand hielt. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Ob der Unbekannte auch die Schockanrufe getätigt hatte, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel., 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie sich bei solchen Anrufen nicht unter Druck setzen!

- Legen Sie einfach auf!

- Rufen Sie persönlich bei den angeblich Betroffenen persönlich zurück und vergewissern Sie sich, ob sich diese Person tatsächlich in einer Notlage befindet!

- Verständigen Sie die Polizei unter Notruf 110! Wir sind für Sie rund um die Uhr da und sprechen mit Ihnen über solche Anrufe!

Weitere Hinweise der Polizei-Beratung:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell