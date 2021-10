Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Einkaufsmarkt

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in einen Einkaufsmarkt in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen worden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude in der Hohenzollernstraße und brachen dort mehrere verschließbare Auslagen für Zigaretten und Tabak auf. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht fest. Der Sachschaden am Gebäude wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bereits im September waren Einbrecher in den selben Markt eingedrungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07231/186-3211 zu melden.

Nicole Sackmann, Pressestelle

