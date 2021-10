Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer missachtet Vorrang von Polizeifahrzeug: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Ein Autofahrer steht im Verdacht, in der Nacht von Sonntag auf Montag in Pforzheim den Vorrang eines Polizeifahrzeugs missachtet zu haben. Bei dem Unfall wurden zwei Personen wohl leicht verletzt.

Der Autofahrer bog gegen 23:45 Uhr von der Zähringerallee aus in die Hohenzollernstraße ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete er dabei den Vorrang einer Beamtin der Polizeihundeführerstaffel, die sich in ihrem Dienstfahrzeug auf dem Weg zu einem Einsatzort befand. Obwohl die Polizistin offenbar noch versucht hatte, durch ein Ausweichmanöver einen Unfall zu verhindern, stießen die beiden Fahrzeuge in der Folge zusammen. Hierdurch wurde die Beamtin leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der Autofahrer wurde unmittelbar nach dem Unfall vom hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort untersucht und dürfte ebenfalls leicht verletzt worden sein, konkretere Informationen hierzu liegen bislang noch nicht vor. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf über 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer neben der mutmaßlichen Missachtung des Vorrangs offenbar auch nach links in die Hohenzollernstraße eingebogen war, obwohl er gemäß der vorhandenen Beschilderung nur nach rechts hätte einbiegen dürfen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Hohenzollernstraße im Unfallbereich zeitweise voll gesperrt.

Frank Weber, Pressestelle

