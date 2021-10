Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Drei Täter dringen in Wohngebäude ein - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Ispringen (ots)

Ein als "stämmig" bezeichneter Mann sowie zwei Frauen betraten am Samstagvormittag unerlaubt ein Grundstück in der Brunnenstraße und drangen dort offensichtlich auch in einen Wohnanbau ein. Nach derzeitigem Sachstand wurde nichts entwendet.

Zwischen 09:50 Uhr und 11:00 Uhr brachen die Unbekannten ein Fenster zum Anbau des Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Ein weiteres Vordringen ins eigentliche Wohnhaus scheiterte offenbar. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Bürger, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell