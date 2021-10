Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Sachbeschädigung an Pkw: Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Am Samstagabend ist in Remchingen-Wilferdingen ein Porsche von einem bislang Unbekannten beschädigt worden.

In der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 21:45 Uhr wurde der auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße geparkte Pkw an mehreren Stellen zerkratzt.

Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung am hochpreisigen Auto werden gebeten, mit dem Polizeirevier Neuenbürg, unter der Telefonnummer 07082 7912-0, Kontakt aufzunehmen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell