Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Am Samstagvormittag drangen bislang Unbekannte in ein Gebäude in Pforzheim-Eutingen ein.

Nach Stand der Ermittlungen überwandten die Täter die Eingangstür und durchwühlten Schränke im Wohnanwesen in der Enzstraße. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 10:15 und 11:50 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell