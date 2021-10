Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unbekannte brechen in Café ein

Pforzheim (ots)

Am Wochenende erbeuteten unbekannte Diebe Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und hinterließen Sachschaden.

Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten zwischen Samstag, 16.10.2021, 20:00 Uhr und Sonntag, 17.10.2021, 07:00 Uhr, Zutritt zu dem in der Straße "Im Monbachtal" gelegenen Gebäudes. Sie hebelten unter anderem einen Schrank auf und hinterließen in den Räumlichkeiten Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell