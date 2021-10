Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Kämpfelbach (ots)

Einen Verdacht einer Trunkenheitsfahrt wurde der Polizei in Bretten am Samstag um 23:49 Uhr durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnten den gesuchten Pkw VW schließlich um 00:18 Uhr in Kämpfebach, in der Friedrichstraße fahrend entdecken. Bei der anschließend durchgeführten Alkoholkontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Nachdem dem Fahrer eine Weiterfahrt untersagt wurde, mussten die Polizeibeamten bei dem Fahrer zur Beweissicherung eine Blutentnahme anordnen. Weiterhin wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.

FLZ, Eberle PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell