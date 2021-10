Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw überschlägt sich nach Unfall

Straubenhardt (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Fahrzeug mit Totalschaden waren am Freitag um 16:37 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich der L 339 und der K 4542. Eine 71-jährige Fahrerin eines Pkw Renault missachtete von Straubenhardt-Schwann kommend die Vorfahrt einer 19-jährigen Fahrerin eines Pkw VW, welche ihrerseits die Kreisstraße von Neuenbürg-Arnbach in Richtung Straubenhardt-Ottenhausen befuhr. Der Zusammenstoß im Kreuzungsbereich war so massiv, dass der Pkw der 71-jährigen sich überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 71-jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 EUR. Sowohl die Kreisstraße, als auch die Landstraße mussten kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben den Einsatzkräften des Polizeireviers Neuenbürg war noch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und ein Rettungswagen im Einsatz.

Eberle, FLZ, PvD

