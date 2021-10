Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ermittlungen gegen 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung - Geschädigter gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einem mutmaßlichen Angriff in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag in Pforzheim, bei dem offenbar auch ein Messer im Spiel war, ermittelt das Polizeirevier Pforzheim-Nord wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Vorfall hatte sich gegen Mitternacht im Eingangsbereich einer Bar am Waisenhausplatz ereignet. Bislang ist bekannt, dass ein 27-Jähriger die Bar zunächst betreten und danach vor dem Eingangsbereich eine Zigarette geraucht haben soll. Danach soll er die Zigarettenkippe in die Bar hineingeworfen haben, woraufhin er vom Personal offenbar aufgefordert wurde, zu gehen. Kurze Zeit darauf soll der 27-Jährige jedoch wieder zurückgekehrt sein und versucht haben, die Bar zu betreten. Dabei hielt er mutmaßlich auch ein Messer in der Hand. Im weiteren Verlauf gelang es anscheinend mehreren Gästen, den 27-Jährigen nach draußen zu drängen, wobei er einen der Gäste mit dem Messer am Arm verletzt haben soll. Nach Bekanntwerden des Vorfalls nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen, der sich nicht mehr vor Ort befand, während einer Fahndung fest. Er wurde nach einer Untersuchung durch einen Polizeivertragsarzt wegen einer psychischen Beeinträchtigung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Noch unbekannt ist der Gast, der von dem 27-Jährigen mit dem Messer am Arm verletzt worden sein soll. Es soll sich bei ihm um einen Mann mit dunklen, kurzen Haaren, schlanker, sportlicher Statur, südländischem Erscheinungsbild und mutmaßlich einer Schnittverletzung am Arm handeln.

Der gesuchte Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

