Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B28a bei Dornstetten

Dornstetten (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 28a zwischen Schopfloch und Dornstetten ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, eine 62 Jahre alte Renault-Fahrerin die Bundesstraße 28a von Schopfloch kommend in Richtung Dornstetten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrzeuginsassen des VW wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme, Bergungsarbeiten und Reinigungsmaßnahmen ist die Bundesstraße 28a im Bereich der Unfallörtlichkeit noch voraussichtlich bis mindestens 14:00 Uhr voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell