POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mühlacker (ots)

Am Donnerstagabend fiel Polizeibeamten bei einer Hinterherfahrt auf, dass der vor ihnen im Stadtteil Lienzingen fahrende VW-Fahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Bei der folgenden Verkehrskontrolle, gegen 18:25 Uhr, wurde Alkoholgeruch beim 35-Jährigen Autofahrer wahrgenommen. Ein zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit durchgeführter Alkoholvortest hatte beim VW-Fahrer einen Wert von rund 0,7 Promille zum Ergebnis. Außerdem zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis für Kokain an. Der 35-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben.

