POL-Pforzheim: (FDS) Talheim - Auto bei Verkehrsunfall umgekippt

Talheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nagolder Straße am Freitagvormittag ist ein Fahrzeug umgekippt und der 81-jährige Fahrer verletzt worden.

Wie die Feststellungen der Verkehrspolizei in Freudenstadt ergaben, fuhr ein 81-Jähriger gegen 11:00 Uhr mit seinem Opel auf der Nagolder Straße in Richtung Nagold, als er aus Unachtsamkeit gegen ein rechts geparkten BMW prallte. Sein Fahrzeug kippte nach links um und blieb auf der Seite liegen. Der hierdurch leichtverletzte Fahrer konnte durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

