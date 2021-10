Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Jugendverkehrsschule Mühlacker öffnet wieder

Mühlacker (ots)

Nach langer Corona-Zwangspause öffnet die Jugendverkehrsschule Mühlacker ab dem 21.10.2021 wieder donnerstags von 14 - 16 Uhr ihre Pforten zum Nachmittagsprogramm. Lediglich bei schlechtem Wetter und in den Schulferien bleibt die Jugendverkehrsschule geschlossen. Kinder im Alter von 7-13 Jahren können dann unter Anleitung der Polizei das richtige Verhalten als Fahrradfahrer und Fußgänger auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule erlernen. Fahrräder können vor Ort kostenlos zum Üben ausgeliehen werden. Es darf aber auch gerne das eigene Fahrrad mitgebracht werden. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht. Fahrradhelme müssen von Zuhause mitgebracht werden. Kinder unter 7 Jahren sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ebenfalls willkommen. Die Teilnahme am Fahrbetrieb ist jedoch nur mit einem Roller gestattet. Roller können ebenfalls kostenlos ausgeliehen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Nachmittagsprogramm ausschließlich nach erfolgter Voranmeldung unter 07041/818378 oder jvsmuehlacker@t-online.de möglich ist.

Das Nachmittagsprogramm findet unter Beachtung der aktuellen CoronaVO statt. Erwachsene sind verpflichtet, einen "3G"-Nachweis vorzulegen. Kinder sind hiervon ausgenommen. Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund weiterer Aktualisierungen der CoronaVO zu kurzfristigen Änderungen beim Nachmittagsprogramm kommen kann.

