POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Drei Verletzte nach Unfall

Wurmberg (ots)

Drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr auf der Landesstraße 1135. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 54-Jähriger mit seinem Pkw auf der Landesstraße 1177 von Mönsheim kommend in Richtung Wurmberg unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 1135 missachte er beim Abbiegen die Vorfahrt eines Linienbus-Fahrers, welcher von Wiernsheim kommend in Richtung Wurmberg unterwegs war. In der Folge kam es zum Unfall. Der 54-Jährige wurde mit seinem Fahrzeug beim Aufprall abgewiesen und prallte schließlich gegen einen Baum.

Bei dem Unfall wurden der 54-Jährige sowie seine Beifahrerin und ein Fahrgast im Bus leicht verletzt. Die Unfallstelle musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen.

