Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Fußgängerin leicht verletzt

Nagold (ots)

Eine leicht verletzte Fußgängerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag gegen 14.15 Uhr in der Steinenbergstraße. Eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin bog von der Fahrbahn aus über den Gehweg in einen Parkplatz ein. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer 47-jährigen Fußgängerin und fuhr ihr über den Fuß.

Die 47-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen aufgenommen.

